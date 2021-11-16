ارتفاع اسعار الذهب العالمية مع استمرار المخاوف من التضخم على الرغم من ارتفاع الدولار

2021/11/16 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم التي تزيد الإقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط من ارتفاع مستويات الأسعار، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، ليصل إلى 1866.62 … Readmore

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