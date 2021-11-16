رسالة مفتوحة إلى مفتي الجمهورية السورية.. أحمد بدر حسون... - غسان صابور

2021/11/16 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور رسالة مفتوحة..



الى مفتي الجمهورية السوريةأحمد بدر حسون.قرأت وسمعت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي..



خطبتك الرثائية بتشييع وفاة المطرب السوري المعروف..



باسم صباح فخري..



بعد تخصيص غالب الخطبة..



كالعادة المعروفة..



بالابتداء بمديح السلطان..



فقمت بمديح الرئيس السوري بثلثي الخطبة..



وتبقى ثلث الخطبة لمديح المرحوم المتوفي..



وحبه لسوريا..



ورغبته بأن يدفن بوطن مولده...



وهذا حق طبيعي إنساني..



حنيني..



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