كل شيء في العراق يسير بالمقلوب - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/16 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الفيلسوف فرويد اكتشف (اللاوعي يقصد به العقل الباطني) بوصفه منطقة مظلمة في النفس الإنسانية تتراكم فيها الرغبات الخفية والغرائز المقموعة وتشكل خزيناً لا ينضب ويتسرب بأشكال شتى إلى السلوك والكلام والخيال ..



وهنالك سمتان للاوعي الذي يعتبر هو التحليل النفسي يمكن أن يجد تعبيرها في حياة الناس العامة وهما التبعية للماضي وخفوت الحس التاريخي لا يتوقف عن إظهار نفسه في الوقت الحاضر وأصبح من المستحيل فهم الحاض ......





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