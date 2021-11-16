بالوثيقة.. وزارة التربية توضح سنوات الرسوب للثالث المتوسط والسادس الإعدادي

2021/11/16 | 11:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت وزارة التربية، توضيحاً بشأن سنوات الرسوب للثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

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