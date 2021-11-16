الفتح يستغرب من اهتمام مجلس الأمن الدولي بالانتخابات العراقية

2021/11/16 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استغرب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، من اهتمام مجلس الأمن الدولي بالانتخابات العراقية الذي وصفه بـ(المبالغ به).

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم): "نستغرب من اهتمام مجلس الأمن الدولي بالانتخابات العراقية أكثر من اي انتخابات في العالم وأكثر حتى من انتخابات الولايات المتحدة"، مؤكداً "وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة واسرائيل وهذا الاهتمام هو لضمان عدم فشل هذه المؤامرة".

وأضاف، أن "مجلس الأمن لم يهتم ولم يتفاعل مع الانتخابات العراقية في العام 2018 والتي قبلها "مسائلاً عن "سبب الاهتمام الزائد والمبالغ به في هذه الانتخابات ".

وتابع الموسوي، أن "مجلس الأمن الدولي تسيطر عليه الولايات المتحدة واسرائيل وهو يسعى بهذا التأييد للانتخابات العراقية اعطائها الشرعية والتغطية على الخروقات والتزوير الذي حصل".

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