رئاسة الجمهورية توضح حقيقة إصدار عفو عن متهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات

2021/11/16 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، حقيقة إصدار عفو عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ينفي نفياً قاطعاً إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، من أساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي".

وأضاف البيان، أن "المكتب فيما ينفي هذه الأخبار العارية عن الصحّة، التي تُنشر بين الحين والآخر، فإنه يؤكد ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له، ويهيبُ بوسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا العزيز إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".

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