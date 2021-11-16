ماذا يخبرنا أصغر مقاتلي طالبان عن مستقبل الارهاب؟

2021/11/16 | 12:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدارس الدينية، كان الهدف تخريج انتحاريين مراهقين.

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