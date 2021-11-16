الوصفة الطبية المطبوعة طبقت 50% وقانون الضمان الصحي سيفرضها 100%

2021/11/16 | 12:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق:بغداد

أكدت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، أن 50 بالمئة من الأطباء التزموا بتوصيات طباعة الوصفات الطبية، فيما أشارت إلى أن موافقتها على فتح العيادات الطبية مشروطة باعتمادها على طباعة الوصفات.

وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي إن “50 بالمئة من توصيات طباعة الوصفات الطبية تم تطبيقها، حيث لا يوجد سند قانوني يشترط طباعة الوصفة الطبية، لأن القانون يلزم بكتابة الوصفة بشكل واضح”.

وأضاف أن “دورة نقابة الأطباء التي سبقتنا، وجهت الاطباء بطباعة الوصفة الطبية، وما زالت هذه التوصيات مستمرة، وهي تنمو بشكل مستمر لتصبح معتمدة من قبل الجميع”.

وأشار إلى أن “العراق على أبواب تطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، لذلك ستكون هنالك بالتأكيد وصفة إلكترونية كشرط أساسي”.

وأكد أن “فتح أي عيادة جديدة يشترط على الطبيب الالتزام بتطبيق طباعة الوصفات الطبية”.

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