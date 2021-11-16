قطر.. تداول مقطعي فيديو لضرب عامل خدمات قيادة متهورة.. والداخلية ترد

2021/11/16 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيام شخص بركوب دراجة نارية بصورة متهورة الأمر الذي أثار تفاعلا.

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