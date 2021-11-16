طفل يتلقى بالخطأ جرعة مخصصة للبالغين من لقاح فيروس كورونا..هكذا كانت ردة فعل والده

2021/11/16 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهب طفل في مقاطعة سالت ليك للحصول على لقاح فيروس كورونا الخاص به ولكنه حُقن عن طريق الخطأ بجرعة للبالغين.ما كانت التأثيرات على جسمه وكيف حدث ذلك؟

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