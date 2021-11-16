2021/11/16 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن البلاد تواجه تحدياً بسبب الخلاف الذي خيّم على المشهد ما بعد الانتخابات التشريعية.

وخلال كلمة له في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه الجامعة الأميركية في دهوك..



أعرب صالح عن امله بأن تنتهي الانتخابات بنتائج قانونية ودستورية مبينا ان المرحلة المقبلة مرحلة استحقاقات وطنية كبيرة ستظهر فيها مشاكل تتطلب بنيوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: المرحلة المقبلة “مرحلة استحقاقات وطنية”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: المرحلة المقبلة “مرحلة استحقاقات وطنية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).