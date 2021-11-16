2021/11/16 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها الصحية تجاه المطاعم، فيما حددت الجهة المسؤولة عن غلق المطاعم المخالفة للتعليمات.وقال وكيل الوزارة توفيق وليد في تصريح صحافي، إن “إجراءات وزارة الصحة تعتمد بصورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحدد الجهة المسؤولة عن غلق المطاعم المركز الخبري الوطني.

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