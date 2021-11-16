الكشف عن حادث سرقة عجلة ..والقبض على متهمين آخرين مطلوبين للقضاء

2021/11/16 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة عن حادث سرقة عجلة نوع تويوتا لاندكروز وضبطها مع حائزها.وبينت المديرية / حسب بيان للوزارة / ان : عملية كشف السرقة تمت خلال استنجاد صاحب العجلة بمفارز المديرية بعد سرقة عجلته من قبل شخص كان يروم شرائها، وقيامه بأخذ بصمة العجلة والتوجه بها الى جهة مجهولة.واضاف : تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم اصوليا.ونفذت مفارز المديرية/ حسب البيان / أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، مع ضبط عجلات مطلوبة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.واشار الى : اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الملقى القبض عليهم اصوليا./انتهى3

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