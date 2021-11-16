بمحاضرة بجامعة الدفاع ..وزير النفط يؤكد دور صناعة النفط والغاز في دعم الاقتصاد الوطني

2021/11/16 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير النفط أحسان عبد الجبار اسماعيل حرص وزارة النفط على الاستثمار الامثل للثروات النفطية والغازية في البلاد وصولا الى التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.وقال وزير النفط بمحاضرة له بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية اللعليا تحت عنوان / استراتيجية وزارة النفط واثرها في تعزيز الاقتصاد الوطني/ ان : شركات القطاع النفطي تعمل وفق ستراتيجية مخطط لها لتطوير الحقول النفطية والاستثمار الامثل للغاز واستخدام التكنلوجيا الحديثة في الصناعة التحويلية والتكريرية ، مشيرا الى تحقيق زيادات ملحوظة في الطاقات الانتاجية للنفط و الغاز وكل ذلك يصب في صالح زيادة الايرادات المالية للخزينة الاتحادية.واشار الى ان : التطور الحاصل في الصناعة النفطية والغازية وزيادة الانتاج عززت ايرادات الدولة العراقية وساهم ذلك في تأمين احتياجات البلاد الضرورية في القطاعات المختلفة .واستعرض اسماعيل واقع الصناعة النفطية في العراق وما حققته من تقدم واضح في مجال تطوير الحقول والاستثمار الامثل للغاز وسعي الوزارة لتحقيق المزيد من اجل تنمية الاقتصاد./انتهى3

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