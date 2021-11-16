صالح: المنطقة بحاجة الى بنى تحتية من طرق وسكك حديد وربط اقتصاداتنا مع بعضنا

2021/11/16 | 12:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد القى رئيس الجمهورية برهم صالح، كلمة في منتدى السلام والأمن بالشرق الأوسط في دهوك، أشار فيها الى المنطقة بحاجة لبنى تحتية من طرق وسكك حديد وربط اقتصاداتنا مع بعضنا، فيما أعرب عن امله ان تنتهي الانتخابات بنتائج قانونية ودستورية وتخرج بتشكيل حكومة تلبي حقوق العراقيين.وقال رئيس الجمهورية، بحسب بيان تلقى …

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