مكتب الرئيس صالح ينفي صدور عفو عن بعض المتهمين بالارهاب والمخدرات

2021/11/16 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، من أساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي.

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وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 تشرين الثاني 2021)، إنه "فيما ينفي هذه الأخبار العارية عن الصحّة، التي تُنشر بين الحين والآخر، فإنه يؤكد ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له".

ودعت رئاسة الجمهورية، "وسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا العزيز إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".

وعلق محافظ النجف لؤي الياسري، في وقت سابق الجمعة، على الانباء التي تحدثت عن إطلاق سراح نجله المحكوم بقضية الاتجار بالمخدرات.

وقال الياسري في تصريح لـ "ناس" (12 تشرين الثاني 2021)، إن "الأنباء التي تداولتها منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بشأن اطلاق سراح ابني بعفو رئاسي غير صحيحة وعارية عن الصحة".

وأكد الياسري، أن "ابنه لا يزال يقضي مدة محكوميته داخل السجن والتي حددها القضاء بـ 15 عاماً".

وألقت القوات الأمنية، في العام 2018، على نجل محافظ النجف جواد لؤي جواد بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان أمني نشرته الشرطة فان عملية القبض طالت "عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، بينهم نجل محافظ النجف، وضبطت بحوزتهم خمسة كيلوغرامات و600 غرام من (الحشيشة) ومسدسا و7000 الاف حبة مخدرة".

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