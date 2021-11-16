2021/11/16 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، الثلاثاء، عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجال التنقيب عن الخام، وذلك غداة دفاعها عن استراتيجيتها القاضية بمواصلة الاستثمار في النفط لتمويل عملية التحول إلى الطاقة النظيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات.. 6 مليارات دولار استثمارات جديدة في التنقيب عن النفط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات.. 6 مليارات دولار استثمارات جديدة في التنقيب عن النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).