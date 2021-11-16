الرئيس البيلاروسي يريد تجنّب أن تتحولّ أزمة المهاجرين إلى مواجهة

2021/11/16 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الثلاثاء أنه يريد تجنّب أن تتحولّ أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا إلى “مواجهة”.وقال في اجتماع حكومي بحسب ما نقلت وكالة “بيلتا” الرسمية، “لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدي إلى مواجهة ساخنة” مضيفًا … Readmore

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