2021/11/16 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إصدار عفو عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان إن “الأنباء التي نشرت حول إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، عارية عن الصحة”، مبينة أن “هذه الأساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي”.

وأكد المكتب “ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له”، داعياً “وسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تصدر توضيحاً بشأن اصدار العفو عن متهمين بالارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تصدر توضيحاً بشأن اصدار العفو عن متهمين بالارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).