2021/11/16 | 13:00 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة آثار فرنسية تعلن اكتشاف إحدى بوابات مدينة "لارسا" التاريخية جنوبي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/16 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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