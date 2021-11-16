جمارك كردستان توضح حقيقة افتتاح معابر جديدة مع إيران

2021/11/16 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، افتتاح معابر جديدة للإقليم مع إيران.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لاتوجد أي منافذ جديدة للإقليم غير المنافذ الرسمية وعددها ثمانية معابر وهي مسلجة لدى وزارة المالية في حكومة كردستان".

وأضاف أنه "لدينا رقابة شديدة على عمل المنافذ الحدودية، وفي الفترة الأخيرة تم إرسال قوات أمنية للسيطرة على عمليات التهريب، وهناك رقابة صارمة وجميع العائدات تذهب لوزارة المالية في الإقليم".

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