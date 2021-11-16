أبرز مباريات الليلة..كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل

2021/11/16 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تقام مساء الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم وتبرز في مقدمتها مواجهات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر إلى جانب كلاسيكو أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس […]

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