العراق يقدم رسالة لانضمامه الى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية

2021/11/16 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت السفارة العراقية في بكين، الثلاثاء، تقديم العراق رسالة لانضمامه الى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، فيما أشارت إلى أن العراق بحاجة ماسة الى مشاريع إعمار البنية التحتية لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية.

وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سفير جمهورية العراق في بكين شورش خالد سعيد التقى بنائب رئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية والمختص بشؤون انضمام الأعضاء الجدد لودجر شوكنخت"، مبينة أنه "تم تقديم شرح عن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد أن تم تسليم وثيقة ورسالة انضمام العراق للبنك".

وتابعت أنه "ستتم إحالة طلب العراق الى مجلس الإدارة خلال الأسبوع القادم ليتم التصويت والموافقة عليه، وبعد ذلك سيتم عرض طلب العراق على مجلس المحافظين من أجل التصويت والموافقة على انضمام العراق، الأمر الذي سيستغرق نحو عشرين يوماً"، معرباً عن أمله "بأن تكتمل هذه الإجراءات بنهاية العام الجاري، ليتم إعلان العراق عضواً منظوراً ، وبذلك يصبح العراق كامل العضوية".

من جانبه أكد السفير العراقي "حرص العراق وجديته في الانضمام للبنك"، مشيراً الى أن "العراق بحاجة ماسة الى مشاريع إعمار البنية التحتية، لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية، وذلك لتضرر بنيته التحتية نتيجة الحروب السابقة و الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بعض مناطق العراق".

الجدير بالذكر أن البنك والذي يقع مقره في العاصمة الصينية بكين، قد قدم العشرات من القروض لأعضائه من الدول بهدف إقامة مشاريع البنى التحتية.

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