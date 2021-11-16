التخطيط: بدء العمل الميداني لمسح سوق العمل لتوفير قاعدة بيانات

2021/11/16 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التخطيط عن بدء العمل الميداني لمسح سوق العمل في خمس عشرة محافظة بهدف تقدير الاحتياجات المستقبلية من التخصصات المطلوبة.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان الجهاز المركزي للإحصاء باشر بالعمل الميداني لمسح سوق العمل في العراق لسنة الفين وواحد وعشرين في خمس عشرة محافظة وان من المؤمل انتهاء العمل الميداني فيه في النصف الثاني من شهر كانون الاول المقبل في إجراء يهدف الى توفير قاعدة بيانات عن المنشآت والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، واعداد المهن المتوفرة في تلك المنشآت واعداد العاملين فيها مبينا ان المسح سيسهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية من التخصصات المطلوبة في مختلف القطاعات.

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