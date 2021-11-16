رئيس اقليم كردستان يجدد دعوته لأن تكون هنالك إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها

2021/11/16 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني على ضرورة ان تعمل الحكومة المقبلة على تلبية مطالب الشعب وتحقيق الشراكة السياسية بين الجميع.

وقال البارزاني خلال كلمته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه الجامعة الأميركية في دهوك إن اقليم كردستان سيبقى عاملا في تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش سواء في العراق ام خارجه، وهو مستعد للتعاون مع جميع الأطراف لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد مجددا دعوته الى ضرورة أن تكون هناك إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل لعدم السماح لتنظيم داعش للتوسع مرة أخرى في البلاد، مبينا أن العوامل التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم المتشدد لم تنته لغاية الآن.

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