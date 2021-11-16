2021/11/16 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إصدار عفو عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأنباء التي نشرت حول إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، عارية عن الصحة”، لافتا الى ان “هذه الأساليب تهدفُ …

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية تنفي إصدار عفو عن متهمين بالإرهاب والمخدرات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تنفي إصدار عفو عن متهمين بالإرهاب والمخدرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تنفي إصدار عفو عن متهمين بالإرهاب والمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).