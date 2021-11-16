2021/11/16 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن صدور 12 توصية في مؤتمر ابسو لسلامة السدود، فيما اشارت الى ان ابرزها هو تقديم التنسيق مع الجامعات لغرض دراسة إمكانية أضافة مقترح مادة دراسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤتمر “أبسو” للسدود يصدر 12 توصية في ختام فعالياته المركز الخبري الوطني.

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