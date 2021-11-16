رئاسة الجمهورية تكشف 'حقيقة' اصدار عفو عن متهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات

2021/11/16 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إصدار عفو عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات، مشددة على أهمية تحري الدقة في المعلومة، خصوصا مع الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، ان "الأنباء التي نشرت حول إصدار الرئاسة عفوا عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، عارية عن الصحة"، مبينا أن "هذه الأساليب تهدف للإضرار بالمجتمع العراقي".

وأكد المكتب على "ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصات التابعة له"، داعيا "وسائل الإعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا إلى تحري الدقة في المعلومة، خصوصا مع الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد".

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