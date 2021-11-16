2021/11/16 | 13:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 06oUvg8Z4gg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة إعلان نتائج الانتخابات.. كتل خاسرة متشبثة بالسلطة ومقترحات بمنحها مقاعد إضافية غير شرعية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة إعلان نتائج الانتخابات.. كتل خاسرة متشبثة بالسلطة ومقترحات بمنحها مقاعد إضافية غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).