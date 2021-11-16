اللواء خليفة حفتر يعلن تقديمه اوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

2021/11/16 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم قائد الجيش الوطني الليبي “سابقا” خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة الليبية.وتأتي الخطوة بعد يومين من إعلان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ترشحه للانتخابات التي من المفترض أن تقام في 24 ديسمبر … Readmore

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