رئاسة الجمهورية تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن اصدارها عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الارهاب والمخدرات

2021/11/16 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة بعد انباء اصدارها عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الارهاب والمخدرات.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان : “ننفي نفياً قاطعاً إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه … Readmore

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