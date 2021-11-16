شركة سعودية تبدا قريبا بتزويد الولايات المتحدة ودول اخرى بقطع غيار الطائرات

2021/11/16 | 13:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة /وهج/ عزمها تصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.وكجزء من هذه الاتفاقية، ستزود شركة / وهج / قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل، التي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة للعديد من المنصات الرئيسية، بما في ذلك ايرباص 350 و 330 و 320 نيو، وبوينغ 737MAX و 777 ؛ داسو فالكون 8 × /M1000 ، وماكدونيل دوغلاس 11.وتهدف المملكة بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030./انتهى3

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