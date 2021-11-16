هاني عاشور لـ / نينا / : هناك مساران يوضحان الفترة المقبلة بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات ومصادقة القضاء عليها 

2021/11/16 | 13:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الباحث والخبير الاستراتيجي هاني عاشور ان : هناك مسارين يوضانح الفترة المقبلة بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات ومصادقة القضاء عليها .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان : المسار الاول يتم عبر ترتيب الامور من خلال الكتل السياسية والاطار التنسيقي بالتفاهم مع الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة المقبلة وهذا ماتطالب به الكتل السنية والكردية بشكل واضح من خلال بياناتها وتصريحاتها.واضاف عاشور : اما المسار الثاني بخلاف الأول سيكون هناك تصعيد هدفه الوصول الى حالة التوافق بين الكتل السياسية مجتمعة بين السنة والكرد والإطار التنسيقي والكتلة الصدرية .واوضح ان : التصعيد سيحصل اذا ما تم اعلان النتائج النهائية ..مبينا ان : القضاء سيعمل على تأخير الاعلان عن النتائج ريثما تترتب الامور بالنظر في الطعون ويتم التفاوض بين الكتل السياسية.ومن المقرر ان تعلن مفوضية الانتخابات خلال الايام المقبلة النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي جرت في 10 من الشهر الماضي./انتهى3

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