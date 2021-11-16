2021/11/16 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وثّقت كاميرات المراقبة لحظة انفجار القنبلة داخل سيارة أمام مدخل مستشفى النساء في ليفربول في شمال بريطانيا، الأحد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتظهر التسجيلات، التي نشرت عقب الانفجار، سيارة أجرة سوداء وهي تتحرك ببطء في موقف السيارات أمام مدخل المستشفى، قبل أن تنفجر ويتطاير الزجاج ويتصاعد دخان كثيف منها.

وبعد ثوان من الانفجار، يشاهَد سائق السيارة وهو يفر منها، فيما يهرع رجل كان متواجدا في المكان لتفقده.



وبعد لحظات تندلع النيران في السيارة.

وأدى الانفجار إلى مقتل الراكب الذي كان يجلس في المقعد الخلفي، والذي كان يحمل القنبلة، فيما أصيب السائق بجروح طفيفة.

ووقع الانفجار عند الساعة 10:57 صباح الأحد الماضي أمام مدخل مستشفى النساء في ليفربول، في وقت كانت فيه بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مناسبة "أحد الذكرى"، وعلى مسافة قصير من كاتدرائية ليفربول، حيث تجمع مئات الجنود وقدامى المحاربين وحشود لأحياء الذكرى.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن الشخص الذي كان يحمل القنبلة في السيارة هو عماد السويلمين، ووصفت الحادثة بأنها عملية إرهابية، لكنها قالت إنها ما زالت تحقق في دوافع العملية والمكان التي كانت تستهدفه بالفعل.

وأشار مسؤولون ووسائل إعلام إلى أن السائق ديفيد بيري كان قد لاحظ وجود شيء مثير للشبهة مع الراكب، فقام بإغلاق أبواب السيارة؛ لمنعه من مغادرتها، ما دفع الراكب لتفجير القنبلة التي كانت بحوزته، ليلقى حتفه على الفور.

"ديلي ميل"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق انفجار قنبلة داخل سيارة أمام مستشفى في ليفربول) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق انفجار قنبلة داخل سيارة أمام مستشفى في ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).