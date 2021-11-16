2021/11/16 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

وقال في كلمة متلفزة، بعد التقدم بأوراق ترشحه اليوم الثلاثاء: “أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلباً للسلطة”.

وأضاف “أتعهد بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها”.

كما تعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).