الأمن الوطني في بابل يفكك شبكة لتزوير سندات العقارات بضمنها اربعة موظفين

2021/11/16 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان جهاز الأمن الوطني في بابل، تمكن من تفكيك شبكة لتزوير سندات العقارات بضمنها اربعة موظفين.

وذكرت الخلية في بيان انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصالالموافقات القضائية من تفكيك شبكة مؤلفة من (10) متهمين بينهم (4) موظفين يختصون بتزوير المستمسكات الرسمية وسندات العقاراتووكالات عامة وعدد كبير من معاملات القسام الشرعي لبيع املاك المواطنين المهاجرين في محافظتي بابل والبصرة، وقد جرى تدوين اقوالهماصوليا”.

واشارت الى “احالة المتهمين الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وقد اصدرت المحكمة لاحقاً قراراً بسجنالموظفين المتورطين وفق احكام قرار (160) لمدة (5) سنوات، اما بقية المتهمين فقد اصدرت المحكمة قراراً بسجنهم وفق احكام المادة (290)عقوبات ولمدة (10) سنين”.

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