أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

2021/11/16 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعسجلت عدة مؤشرات أوروبية ارتفاعات قياسية، مدعومة بعلامات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ونتائج أعمال قوية.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 08:29 بتوقيت غرينتش، مما يضاف إلى سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة، إذ شهد اجتماع هام (عبر الفيديو يوم أمس) بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ إشارة كلا الجانبين إلى تهدئة العلاقات المشحونة.كما سجلت مؤشرات أسهم قيادية مستويات قياسية، منها "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي، وكذلك أسهم منطقة اليورو.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.5 بالمئة، فيما تدعمت أسهم شركات الاتصالات بصعود سهم "فودافون" 4.6 بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية.المصدر: رويترز

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