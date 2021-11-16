النزاهة تضبط مغالاة بعقد تجهيز قناني أوكسجين في دائرة صحة نينوى

2021/11/16 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط مغالاة بعقد تجهيز قناني أوكسجين في دائرة صحة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ملاكاتها تمكَّنت من ضبط مُغالاةٍ في الأسعار وهدر للمال العام في عقد تجهيز مُحافظة نينوى بقناني أوكسجين، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقد تبلغ (450,000,000) مليون دينارٍ"، لافتة الى ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت قيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتـقل إلى دائرة صحَّة نيـنوى، من ضبط مغالاةٍ في الأسعار وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز قناني الأوكسجين المُبرم بين دائرة الصحَّة وإحدى شركات الصناعات الخفيفة (قطاع مُختلط)".

وأضافت الدائرة بحسب البيان، أنَّ "العقد البالغة قيمته (450,000,000) مليون دينارٍ نصَّ على تجهيز (2000) قنينة أوكسجين بسعر (225,000) ألف دينارٍ للقنينة الواحدة، علماً أنَّ سعرها في الأسواق المحليَّـة يُقدَّرُ بـ (160,000) ألف دينارٍ"، موضحة انها "نظمتمحضر ضبطٍ أصوليَّ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وتابعت ان "المادة (340) تنصُّ على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه".

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