الكشف عن تفاصيل لقاء بارزاني وطالباني

2021/11/16 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلكشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، كواليس اللقاء الذي جمع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اللقاء بحث توحيد جهود الحزبين وتشكيل وفد مشترك للذهاب إلى بغداد والتحاور بشكل مجتمع مع الكتل السياسية".

وأضاف أن "الحوار تطرف إلى ضرورة حسم مرشح رئاسة الجمهورية عن طريق الإجماع الكردي، ومنصب محافظ كركوك مرة واحدة، والذهاب بالأسماء إلى بغداد".

وأشار إلى أن "الاجتماع أصر على أن يكون لموضوع كركوك الحصة الأكبر في الحوار مع الأطراف السياسية، وضرورة تطبيع الأوضاع فيها".

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