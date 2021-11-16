الأمن الوطني يفكك شبكة لتزوير سندات العقارات بضمنها اربعة موظفين في بابل

2021/11/16 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلاعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تمكنه من تفكيك شبكة لتزوير سندات العقارات بضمنها اربعة موظفين في بابل.وقال الجهاز في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة مؤلفة من (10) اشخاص بينهم (4) موظفين في التسجيل العقاري والبطاقة الوطنية يختصون بتزوير المستمسكات الرسمية وسندات العقارات ووكالات عامة وعدد كبير من معاملات القسام الشرعي لبيع املاك المواطنين المهاجرين في محافظتي بابل والبصرة".واضاف انه "قد جرى تدوين اقوالهم اصوليا، وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".وتابع ان "المحكمة اصدرت لاحقاً قراراً بسجن الموظفين المتورطين وفق احكام قرار (160) لمدة (5) سنوات، اما بقية المتهمين فقد اصدرت المحكمة قراراً بسجنهم وفق احكام المادة (290) عقوبات ولمدة (10) سنين".

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