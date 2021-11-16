خبير : سيشهد العراق ارتفاع في معدلات الفقر بشكل كبير

2021/11/16 | 14:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات الحكومة دفعت باتجاه ارتفاع معدلات الفقر بنحو لم يشهده العراق منذ 30 عاما.

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