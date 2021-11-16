الأمن الوطني يفكك شبكة لتزوير سندات العقارات بينهم 4 موظفين

2021/11/16 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل، من تفكيك شبكة لتزوير سندات العقارات بينهم 4 موظفين.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة مؤلفة من (10) اشخاص …

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