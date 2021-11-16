ضبط مغالاة بعقد تجهيز الأوكسجين في صحة نينوى

2021/11/16 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة، من ضبط مُغالاةٍ في الأسعار وهدر للمال العام في عقد تجهيز مُحافظة نينوى بقناني أوكسجين، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقد تبلغ (450,000,000) مليون دينارٍ.وأوضحت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتـقل إلى دائرة صحَّة نيـنوى، من ضبط …

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