الموارد المائية تعلن صدور 12 توصية في مؤتمر أبسو لسلامة السدود

2021/11/16 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، صدور 12 توصية في مؤتمر أبسو لسلامة السدود، مشيرة الى ان أبرزها تقديم التنسيق مع الجامعات لغرض دراسة إمكانية إضافة مقترح مادة دراسية بعنوان سلامة السدود لطلبة البكالوريوس.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مؤتمر أبسو لسلامة السدود الذي عقد في …

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