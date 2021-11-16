2021/11/16 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).