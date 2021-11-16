منهم عراقيون وسوريون.. آخر مستجدات أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا وبولندا

2021/11/16 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مرور كل يوم، تزداد أزمة اللاجئين هذه سوءًا.يعيش المهاجرون اليائسون هنا في بيلاروسيا أمام الأسلاك الشائكة التي أقامتها بولندا لإبعادهم.حلم حياة جديدة في أوروبا: في الأفق لكن بعيد المنال.

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