الكنيسة الكلدانية تطلق نداء بشأن أزمة الانتخابات العراقية

2021/11/16 | 14:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت الكنيسة الكلدانية، الثلاثاء، نداء للجميع بضرورة التعامل مع نتائج الانتخابات البرلمانية بمسؤولية وطنية عالية وأخلاقية سامية.

وذكرت الكنيسة في بيان اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، انه "نعرب عن قلقنا البالغ حيال أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية"، مبينة أنه "بواعز الحس الوطني الذي يسكننا جميعا، نطلق نداء للجميع بضرورة التعامل مع هذه النتائج بمسؤولية وطنية عالية وأخلاقية سامية، قبل أن تقود البلاد الى الأسوأ، فالبلاد لا تتحمل المزيد".

وناشدت الكنيسة "جميع المعنيين بالانتخابات من الأحزاب السياسية والنخب الاكاديمية والمرجعيات الدينية الى بذل الجهود من أجل احتواء هذه الأزمة، والتعامل معها بحكمة، من خلال تنظيم حوار وطني صريح وشجاع بهدف الوصول الى حل مقبول وفق الدستور والقانون للإسراع بتشكيل حكومة وطنية قادرة على تصحيح المسار ومحاربة الفساد وحماية سيادة ووحدة البلاد وتوفير حياة آمنة وكريمة للعراقيين".

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