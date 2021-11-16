الموارد المائية تعلن عن صدور 12 توصية في مؤتمر ابسو لسلامة السدود

2021/11/16 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، عن صدور 12

توصية في مؤتمر ابسو لسلامة السدود،

فيما اشارت الى ان ابرزها هو تقديم

التنسيق مع الجامعات لغرض دراسة

إمكانية أضافة مقترح مادة دراسية

بعنوان سلامة السدود لطلاب

ال

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