2021/11/16 | 14:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – مباشر: انطلقت يوم الاثنين فعاليات معرض ومؤتمر" أديبك 2021" الدولي للطاقة في أبوظبي. وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك ، وتستمر فعالياته حتى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيتضمن المعرض أكثر من 1000 متحدث منهم أكثر من 160 من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجرافيك.. ماذا يُناقش مؤتمر" أديبك 2021" الدولي للطاقة في أبوظبي؟) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفوجرافيك.. ماذا يُناقش مؤتمر" أديبك 2021" الدولي للطاقة في أبوظبي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).