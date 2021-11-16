إحباط عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل

2021/11/16 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إحباط عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تشرين الثاني 2021)، إنه "تواصل قواتنا الأمنية تأمين الطرق والمدن ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف العمل الميداني، حيث تمكنت من العثور على عبوة ناسفة مزروعة علـى جـانـب الطريـق بالقرب من جسر صفر في الشوملي ضمن قاطع مديرية شرطة بابل".

وأضاف، أن "العبوة كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي، اذ تم تفكيكهـا مـن قبل الجهد الهندسي، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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